Galerii: Luikede mõõduvõtt Raeküla rannal

Siiakanti jõudnud lindude hulgas leidub palju neid, kellele see ongi olnud rännaku sihtkoht. See tähendab tihtipeale võistlust pesapaiga eest nii teiste liikide esindajatega kui ka omadega.



Ornitoloog Margus Ellermaa sõnutsi on luiged pesakohtade otsingul üsna halastamatud oma liigikaaslastegi suhtes. Võistlus tähendab peale tavapärase poseerimise ehk "sõjalaevaks" muutmise võitlust, kus tihtipeale üks rivaalidest hukkub.