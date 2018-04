Virtsu tööstuspargi vastased said kohtus lõplikult lüüa

„Nüüd on see kaks aastat kestnud kohtusaaga lõppenud,” ütles Lääneranna volikogu esimees Arno Peksar. Tööstuspargi vastased on kaotanud haldus- ja ringkonnakohtus ning kaebasid edasi riigikohtusse, et see ümber otsustaks. Vastased nõudsid, et tühistataks endise Hanila volikogu otsus, mis kehtestas tööstuspargi detailplaneeringu, sest tööstuspargi rajamine kahjustaks erahuve ja vähendaks naabruses asuva kinnisvara väärtust. Rohkem vastased kuskile edasi kaevata ei saa.