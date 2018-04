Sindis tutvustati Tartu rahu sõlmimisel osalenud Eesti diplomaadi mälestusmärgi maketti

Mälestusmärgi püstitamise eestkõneleja Urmas Saardi selgituse kohaselt koorus 2008. aastal mõte nii tähelepanuväärsele mehele püstitada monumentaalne mälestusmärk. "Algul oleks lepitud isegi suure põllukiviga kusagil Wöhrmanni pargis, aga nüüd on jõutud ettevõtmisega sellesse etappi, et Sindi ajalooklubi saab tutvustada juba Seljamaa pronksbüsti kavandit, mille looja on Ülo Kirt," ütles Saard.