Urmas Hännile: Meil naljad aitavad elada, võita

Vägevad jutud. Eriti Tallinna–Helsingi urgasteest, millest saab valmimise järel – 2024. aasta jõululaupäeval, nii on lubatud – universumi pikim maa-alune käik.

Sillast pajatajatel paraku nii lustilisi trumpe pole, sest nende tõotatud Mandri-Eestit Muhumaaga ühendav rajatis on paras köks ehk nende idee on isegi teostatav: maailma praegu ­pikim Danyangi–Kunshani sild on 164,8kilomeetrine imetegu Pekingi–Shanghai kiirraudteel.