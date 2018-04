Juhtkiri: Just sina, kaupmees!

“Just sinul on võimalik seista selle eest, et Eestis ei jääks ükski inimene evakuatsiooniukse ette laotud kaubakastide pärast tulelõksu või et alarm ei hakka tööle, kuna hoolduse pealt sai veidi kokku hoitud,” toonitab Tammearu. “/.../ Sinu kohustus on rääkida oma maja töötajate ja keskuses tegutsevate kaupluste, kinode, mängunurkade töötajatega ja selgitada neile, miks on oluline teada, kuidas toimub evakuatsioon või miks ei tohi hoida kaubakaste uste ees. Ja veel olulisem on seda kõike neilt nõuda.”