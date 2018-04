Ministeeriumis vormitakse uusi kalapüügipiiranguid

“Sindi paisu eemaldamise projektiga on jõutud sinnamaani, kus tuleb üle vaadata Pärnu lahe kalakaitse meetmed ja kala­varu suurendamise viisid,” teatas Märtin. “Esmajoones on vaja kehtestada Pärnu jõe suudme merealal kalapüügikeeld, et meriforellid, lõhed, siiad, vimmad pääseksid koelmutele, ilma et nad kalameeste püünistesse satuksid.”