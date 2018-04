Metsaomanikud heidavad silma tselluloositehasele

Kuigi enam on kõne all ­olnud tehase rajamine Tartu lähistele, passiks eeluuringu järgi asukohaks Viljandi maakondki. Kui tselluloositehas Mulgimaale rajataks, on Philipsi jutu järgi küllalt reaalne Pärnumaaltki sinna toorainet müüa. Tartu kant jääb kaugeks, sest metsa müügil mängib rolli transpordikulu. “Siis oleneb juba hinnast, Pärnu sadam jääb ka konkureerivaks, siis hakkame vaatama, kuidas meile kasulikum on,” teatas ta.