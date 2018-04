Aga juba tänasest on kalurid valmis värsket tinti müüma soovijaile otse kailt, kui leidub neid, kes kevadist maiust otsima tulevad. Sealjuures on esimesed jõkke ja mereranda kudema ujunud kalad mullustest tublisti suuremad.

Eesti mereinstituudi ihtüoloog Heli Shpilev, kes kalade soolise struktuuri, vanuse ja isendite keskmise suuruse määramiseks kaluritelt­ proovideks sadakond kala kaasa võttis, tähendas, et silma järgi annavad esimesed tänavused tindid lootust, et populatsioon on mullusega võrreldes kosunud.