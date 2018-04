Prokuratuur lõpetas Munalaiu tragöödia asjus kriminaalmenetluse, sest eeldatav süüdlane hukkus

„Juhtunu on äärmuslik näide sellest, kui ettearvamatu ja ohtlik on joobes inimene autoroolis. See oli õnnetus, mis poleks tohtinud juhtuda,“ ütles prokurör Merry Tiitus.

Lääne prefekt Kaido Kõplas ütles, et kahjuks on juhtunu väga traagiline näide sellest, millised võivad olla tagajärjed, kui autorooli istub joobes inimene. „Joobes inimese teod on ettearvamatud ja selline inimene liikluses on ohtlik nii iseendale kui ka teistele,“ lisas Kõplas.