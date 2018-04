Urmas Hännile: Mis mul, kirbul, köhida

Otstarbekas on avaldada imestust selle üle, et uut linnajagu kiitvale viitsemeerile näikse olevat võõras Pärnu linna kehtiv üldplaneeringki. Õigemini plaaningu punkt, mis näeb ette Papiniidu tänava ühendamist Tammsaare puiesteega.

Mis nipiga on see pärast Viire ja Tiiru tänava maju täisehitamist veel võimalik, jääb mõistatuseks. Nagu on arusaamatu, mis, milleks ja kellele on koostatud Pärnu linna üldplaneering. Aga noh, mis on mul, kirbul, selle koha pealt köhida.