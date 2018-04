Kalafilee kõrvale sobib peedipulbergi

Praegu valmistate kuumsuitsuheiki ahjus, kuidas tekkis selline idee?

Suitsukala saab väga hästi soojendada. Alati arvatakse, et seda süüakse kas külmalt või siis, kui see on just ahjust tulnud. Suitsukala saab ahjus kastmetega teha väga heaks.

Kas te valmistate ja sööte koduski kala või pärast tööpäeva on isu läinud?

Eks ma vahel tee. Ma armastan mereande. Neid ma teen tihedamini. Aga kui on ikka värske kala­ hooaeg, on minu arust ideaalne võimalus kodus kala süüa. Seda on õhtusöögiks väga lihtne valmistada. Turul on nii mõnus siitsamast kalapoest võtta kohe värsket kraami. Ja see saab tõesti valmis mõne minutiga. Panni peal võikuubikuga praed ja tulebki imehea toit.

Mis on praeguse hooaja levinumad kalad?