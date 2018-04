Spetsialistide nappus sunnib tööandjaid olema toetav

Pärnu Kellukese lasteaed on ainuke üdini kohalik ettevõte, kes peresõbraliku ettevõtte programmist tänavu osa võtab. Direktor Marika Merila sõnutsi on töötajate ja nende perede väärtustamine olnud oluline kogu aeg. Programmi kaudu loodetakse seniseid meetmeid täiendada.

Töötaja-, pere­sõbralikkus, tööõnn – need jooned­ on seni omistatud moodsatele IT-firmadele. Siiski, aasta-aastalt on tervise edendamine, ühistunde loomine ja peredega arvestamine saanud ettevõtte tervikliku sisekliima alustalaks, mille poole pürivad paljud.