Vändra tervisekeskus pälvis ametnike terava tähelepanu

“Ma ei vaidlegi, et paremini ei saa, aga mis on nendel hindamistel aluseks võetud?” kommenteeris Kütt etteheidet, et hooldekodu pole klientidele teinud detailseid hooldusplaane. Puudus seegi, et plaane kirjutades ei tehtud küllalt tihedat koostööd kohaliku omavalitsusega, mis maksab omasteta hooldekodu asukate eest ja peaks nende huve esindama.

Kütt, kes on Vändra tervisekeskust juhtinud viimased poolteist aastat, ütles, et talle meenub vaid üks kord, kui omavalitsuse esindaja käis nende majas ja tundis oma inimese vastu huvi. Hooldusplaani puhul on aga vaja just kaasamõtlemist, ootuste ja eesmärkide määratlemist. Neid sihte ei oska Küti sõnutsi sageli seada lähedasedki, kes pereliikme neile toovad.