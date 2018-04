Noore õpetaja töölekutsumist mõjutab kooli maine

Õpetajaamet on gümnaasiuminoorte silmis hea mainega, kuid ei pruugi olla esimene erialavalik. Kokkupuude kooliga on niivõrd värske, et paljud muud erialad tunduvad esialgu põnevamad. Uuringud on näidanud, et huvi õpetajaameti vastu hakkab kasvama kõrgkoolis õppides ja 20. eluaastate teises pooles. Kvalifikatsiooninõuetele vastavate ja ennast pidevalt täiendavate õpetajate nimel konkureerivad haridusasutused omavahel, kuid unustada ei saa ka ülejäänud tööturgu, kus paljud õpetajaametis vajalikud oskused on väga hinnas.