20 aastat tagasi

Remondi käigus laiendatakse laopindade arvelt kaubahalli lille-, alkoholi- ja tööstuskauba osakonda, viies need n-ö sügavamale. Maikuus kavatseb Emily välja vahetada kaupluse kassasüsteemi, et ostjad saaks kõikides kassades kaardiga tasuda. “Siis ei pea müüja enam kaardiga teise kassasse jooksma ega ostjate aega kulutama,” lausus Pichen. Aprillis on Viiburi avatud iga päev kella 8–22. Varem oli kaubahall lahti tööpäeviti kella 8–21 ja nädalavahetusel kella 8–18.