Kalvi Kõva: Liiklustrahvide karistav mõju peab kasvama

Ühiskonnas on juba hea mitu aastat vahetatud mõtteid selle üle, kas siduda Eestiski teatud rikkumiste korral trahvid süüdlase sissetulekuga. Sellise trahvipoliitika pooldajad on veendunud, et sissetuleku­põhised trahvid on mõjusamad: aitavad parandada inimeste õigus­kuulekust ja muudavad lõppkokkuvõttes meie teed ja tänavad turvalisemaks.