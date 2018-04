Romek Kosenkranius: Pärnu vajab uut kunstihoonet

Linnapea Romek Kosenkraniuse sõnutsi on linn reserveerinud tulevasele kunstihoonele maa bussijaama vastu üle Pika tänava Martensi maja kõrvale.

Läinud suvel, näituse “Mees ja naine” ajal, pöördus minu poole Pärnu Esplanaadi 10 omaniku esindaja. Viisaka ja koostööalti mehena jagas ta oma muret läbi lillede: kuigi nad olid sõlminud uue kunsti muuseumiga (UKM) 2016. aasta detsembris üürilepingu ja linn maksab õigeks ajaks hoone kommunaalkulud, on neil kahtlus, kas UKM suudab üürilepingut tulevikus täita. Hiljem selgus lepingu oluline nüanss: algul on üüripinnad tasuta, kuid mingist hetkest on UKM võtnud endale kohustuse hakata maksma üsna kopsakat üüri ja leppetrahve.