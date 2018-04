Juhtkiri: Unistus lenduriametist

Tumedas toonis mõtted sunnib pähe praegu vormiliselt valmis saanud haldusreform. Ühendamised on tehtud ja uued nimed paberil. Sisuliselt on aga vaikne aeg – üleminekuperiood. Aeg, mil ei muutu suurt midagi. Kui see saab läbi, on oodata muutusi ja Pärnu Postimehe peetud vestlused kohalike valimiste eel maakonna poliitikutega lubavad oletada, et kõik haridusasutused maakonnas ei jää alles. “Haridusvõrgu ümberkorraldamine” on see sõnapaar, mille kõlades tasub lähiajal kõrva teritada.

Võrrandis, kus omavalitsused on suuremad ja koole vähem, on koolitee pikkus muutuja, mis aina kasvab. Reaalsus, et kaugema kandi lapsed veedavad suure osa oma päevast kas bussi oodates või selles loksudes, oli ja on ning tundub, et jääb. Murda suudaks seda ehk vaid uue tiigrihüppega, mis võimaldaks klassitunnis osaleda digivahendeid kasutades. Mine tea, ehk on Varbla poisi unistus lenduriks saada seotud just tüdimusega pikast kooliteest.

Mis puudutab maakoolides antava hariduse taset ehk seda, kas maakoolist üldse on võimalik saada haridust, mille baasil minna lennunduserialasid õpetavasse kõrgkooli, on Pärnu Postimehel oma maakonna õpetajaisse usku. Ministergi sedastab üheselt: “/.../ kuna Eestis saavad lapsed oma kodulähedasest koolist väga hea hariduse, ei jaga ma kindlasti arusaama, et maakoolist ei saa gümnaasiumi edasi minna.”

