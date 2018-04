“Sõidan! Öösel saab ka lustivedelikku!”

On avalik saladus, et Pärnus tegutseb kümneid, kui mitte sadu sõidujagajaid, kes pakuvad teenust sotsiaalmeedia gruppide kaudu, samal ajal mitte ühtegi maksu tasudes. Üldteada on seegi, et öisel ajal saab paljude selliste juhtide käest tellida märjukest. Viimaks on linna taksojuhtidel aga kops üle maksa läinud: nad on otsustanud koos sellise tegevuse vastu astuda.