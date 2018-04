Off-road-sõit maakoju ajas harja punaseks: Pärnu linnavolikogu esimees kutsub üles looma elamusregistrit mülkaks muutunud teedest

"Teeks teedest klipid ja laeks need üles. Ehk aitab see meid edasi ja kui lõpuks asjad korda saavad, saab olla tänulik," ütleb Metsoja.

"Riigi ja kohaliku omavalitsuse tasemel kõlavad sageli vastused, et teede korrashoidmiseks pole küllalt raha, teedel on väikene liikluskoormus, nende ääres on vähe majapidamisi, kruusateed ongi sellised, vale elukoht ja nii edasi," kommenteeris Metsoja elamusregistri loomise ideed. "Riigi pea- ja tugimaanteed saavad tähelepanu, aga inimeste koduteed on sageli nendi endi mure. Seetõttu kutsun inimesi üles jäädvustama ja eksponeerima avalikult kasutatavaid teid. Kui on kaasatulijaid, looks Facebooki kogukonna ja vaataks, kuhu välja jõuame."