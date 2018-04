Hariduse seisust Pärnumaal, uue kunsti muuseumist ja tindikalast

Kui maakooli õpilane tahab edasi jõuda, on tal selleks kõik võimalused, et unistused täide viia. Ajakirjanikud väljendasid kartust, kas haldusreformi üleminekuperioodi lõppedes ei hakata taas maakoole liitma-sulgema. Kas hariduselu peab olema pidevate muutuste tõmbetuultes? Ministri intervjuu tekitas ajakirjanike arvates mitu huvitavat mõttekohta ja haridus on alati teema, mis paelub.