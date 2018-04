Keith Luur jõudis EMil liidrite kannule

EMi liidrikohta hoiab viie sõidu järel itaallane Guido Gallinaro, talle järgnevad kaasmaalane Andrea Crisi, Kirill Tereškin Venemaalt, Marcelo Cairo Assenza Hispaaniast ja Flix Baudet Šveitsist. Esikümnesse mahuvad veel Bermuda purjetaja Campbell Patton, Michael Amadori Itaaliast, Olle Lindbom Rootsist ja Michal Krasodomsk Poolast. Tallinna purjetajatest on Henri Silluta 70., Markus Maalt 100., Ardi Bogdanov 117., Evo Annus 126. ja Markus Iin 130. kohal.

Õrnema soo regatil, kus medaleid jahib 48 purjetajat, on liider Annabella Westerhof Hollandist, teisel positsioonil seilab Karmen Perkovic Horvaatiast ja kolmandal Marcelina Korszon Poolast.

„Neil päevil Balatonil puhunud vaiksed ja muutliku suunaga tuuled on meelepärased suuremate kogemustega roolimeestele,“ rääkis EMil eestlasi juhendav pärnakas Argo Kruusmägi. „Regati käik on näidanud, ei kindlat favoriiti praegu pole, kõigil esikümne sportlastel on šansse viimase viie sõiduga medalile jõuda.“