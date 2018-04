Algas Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise hange

Tallinna Lennujaam kuulutas välja riigihanke, et koostada Pärnu lennuvälja liiklusala rekonstrueerimise eskiis- ja tehnilise eelprojekt.

Arendusprojekti põhieesmärk on hanketeate järgi optimaalsete kuludega ehitada ümber lennuvälja liiklusala, uuendada projektis kirjeldatud lennuliiklusala rajatisi ja süsteeme selliselt, et need vastaksid kehtestatud nõuetele, oleksid vastupidavad ja nende ülalpidamiskulud oleksid võimalikult madalad.