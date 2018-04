Üksinda matkamine aitas elus selgusele jõuda

Maiu ­Lünekundil on plaan läbida 820kilomeetrine Peraküla–Aegviidu–Ähijärve matkarada. 200 kilomeetrit on veel minna.

Lindil elav Maiu ­Lünekund on ehe näide sellest, et kui elus midagi ­väga soovida, läheb see täide: kui tahan üksinda metsas hakkama saada, siis saan; kui tahan töölt ära tulla, siis tulen; kui tahan Nepali mägedes matkata, siis matkan.