Pärnumaa aasta ema selgub kuuendat kevadet

Kodutütarde Pärnumaa ringkonna vanem Aina Tarvis ütles, et konkursi ning esildise koostamise tingimused ja juhend on juba Facebookis üleval, peagi levib omavalitsuste kodulehtede vahenduselgi.

Pärnumaa aasta ema austamine on 12. mail, koht täpsustub. Varem on austava nimetusega pärjatud viit tublit ema: Diana Tarand 2013, Inna Raudsepp 2014, Helle-Riin Verlin 2015, Merle Laidro 2016 ja Maire Lehikoinen 2017, kellele on konkursi korraldajad kinkinud tänutäheks südame- ja hingesoojusega valmistatud teki.