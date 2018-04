Annely Akkermann: Maakoolidki võiks kaaluda lastele ettevõtluse õpetamist

Mulle oli sümpaatne ka JarCook, mis tootis karaski- ja koogikuivsegusid. JarCook tegi suurima käibe – 315 eurot – ja korraliku, 21protsendise tootluse. Nende puhul oli märgata, et ettevõttel on olnud mentor päris ärist, Katrin Simberg Port Artur Köögid OÜst. Teiste puhul võis aimata, et keegi on aidanud, aga ma arvan, et kõigile õpilasfirmadele kuluks ära mentor.