Kalev Vilgats: Oss läheb, tint tuleb

Sotside reiting on kukkunud kaheksa protsendini ja see pole ühe kuu juhuslik muutus, vaid pikemaajaline suundumus. ­Sotsioloog Juhan Kivirähk ütles rahvusringhäälingule, et sotsid ei peaks toetuse languses ­süüdistama alkoholitootjate PR-kampaaniat, vaid mõtlema sellele, kuidas oma erakonna suhtekorraldus viia tasemele, et viinapudeli hind ei varjutaks sotside teeneid muudes eluvaldkondades.