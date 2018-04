Uuring kaalub Rail Balticu kaubajaama vajadust

Teostatavusuuring peaks OÜ Rail Baltic Estonia projekti koordinaatori Kristjan Kaunissaare ütlust mööda välja selgitama Pärnu kaubaterminali tasuvuse ja sobiva asukoha. “Meil on vaja teada, millist kaupa vedama hakatakse, kustkohast need tulevad, kuhu lähevad, mida on tarvis nende peale- ja mahalaadimiseks,” loetles ta.