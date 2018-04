Üle neljasaja osalejaga Türi-Tori kiirlaskumine algas täna hommikul Türi-Allikul ning lõpeb Tori alevis.

Korraldaja Koit Raud ütles, et veeseisult on asi parem kui eelmisel aastal. "Neile, kellele sobib «mänguline» vesi ja sõit rohkem, peaks praegune jõgi ka rohkem meeldima," lausus ta.



See on talle üheksas kord kiirlaskumist korraldada. Praegune distantsivalik lähtub tema sõnul sellest, et kasutusel on Pärnu jõe kõige huvitavam osa. "Paljud jõuavad isegi nüüd finišisse viimase valgega. Kui paat öösel pimedas kärestiku peal ümber läheb, siis tekivad tõsised turvalisusprobleemid. Sõitjaterivi tagaotsas olijad on üldjuhul ka väiksemate kogemustega," põhjendas ta, miks seni pole distantsi pikendatud.

Korraldajad on raja läbi sõitnud ja püüdnud jõge sinna langenud puudest puhastada. "Mõni oli selline, et käsivahenditega jagu ei saanudki. Kärpisime vaid latva. Selliseid puid on näiteks kahel pool Koidula silda. Sinna lähevad hoiatused üles," märkis ta.

Pärnu Postimees kiirlaskumisel

Maratonile panid end kirja ka kaks Pärnu Postimehe toimetuse liiget: Meelis Kalme ja spordireporter Märt Pilme.

Võistlusel osalemise eesmärk on saada katsetamise teel teada, kui raske on kogemuseta sõitjal läbida üks Eesti ekstreemseim veematk: kumbki ajakirjanik ei oska süstaga tegelikult sõita.

Retke ekstreemsemad hetked ja võimalikud ümberminekud võetakse ka videosse, et neid lugejatega jagada. Ülevaadet sõidust saab lugeda ka paberlehest.





Türi-Tori kiirlaskumise kaart FOTO: Pärnu Postimees

Sõitjatel on valida on 78 ja 47 pikkuste distantside vahel, millest pikema distantsi läbimise kontrollaeg on 15 tundi.