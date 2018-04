Häädemeeste vallavanema Karel Tölbi sõnutsi ootab kergliiklusteed asfaltimine ja peenarde rajamine. Nii uue tee äärest kui silla juurest on puudu veel pingid.

„Silla all on vaja ka mulded korda teha ja rajada veevoolamise kohad nii, et vesi pinnast ära ei viiks,” kirjeldas Tölp tööde plaani.