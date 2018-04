Kalev Vilgats: Kaubajaamast oleks kasu

OÜ Rail Baltic Estonia projekti koordinaator Kristjan Kaunissaar mainis laupäevase Pärnu Postimehe uudises, et Pärnu kaubaterminali ehitamise maksumusega arvestati viimatises tasuvusanalüüsis, aga teostatavusuuring peab määrama tasuvuse ja terminali sobivaima asukoha. Selge on see, et ainult reisijateveoga Rail Baltic endal hinge sees ei hoiaks.