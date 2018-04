Galerii: Kikeperas kogunes üle 100 riigikaitsehuvilise noore

Laagri peakorraldaja Rainer Ristimets sõnas, et seekord tulid kokku märkimisväärselt asjalikud noored. “Selle laagri lõpul saime öelda, et tegu oli üle aegade tublimate riigikaitseõpilastega. Eks oma rolli mänginud selles ilmgi, eelmiste aastate olud on olnud märksa kehvemad,” rääkis ta. Oma sõnade kinnituseks tõi Ristimets esile, et põhjuseta ei katkestanud seekord ükski noor.