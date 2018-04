Algasid konnarände talgud

Teelõike, kus suure liikluskoormuse tõttu hukkub sadu ja tuhandeid konni, leidub palju just linnade lähedal, kus inimasustus tihedam. "Kuna vabatahtlikud abistavad konni juba seitsmendat aastat, on väga selgelt välja tulnud, et linnades ja nende lähedal on kahepaiksete asurkonnad suuremas kadumisohus ja seetõttu vajavad meie abi sigimispaikadesse rännates," märkis "Konnad teel(t)" aktsiooni eestvedaja Kristiina Kübarsepp. "Linnades ja nende lähedal on vabatahtlikelgi lihtsam konnatalgutel kaasa lüüa. Näiteks Tartus Ihastes ja Tallinnas Astangul on igal aastal konnatalgutel tuhandeid kahepaikseid abistanud tublid vabatahtlikud, kes oma kodukandis selle liigi säilimise eest hea seisnud."