Meistriklassides valmivad nii vaibad kui ka ehted

Kuni 21. aprillini on Maarja-Magdaleena gildis avatud õpikojad, kus teha keraamikat ja käsitööd, ehteid ja klaaskaunistusi.

Tegevjuht selgitas, et noored eelistavad osaleda just tunnistel kursustel ning käivad gildis sünnipäevi ja üritusi pidamas. Õpetajad tulevad tihtipeale õpilasrühmadega.

’’Eks neile meeldi ka see, et saavad enda tehtud asja kohe koju kaasa. Oluline on käelise tegevuse väärtus," tõi Viira esile.