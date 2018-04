Andres Metsoja: Korruptsioon pole naljaasi

Läinud kuu lõpul ilmus sotsiaalmeedias info, et Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) korruptsioonivastase toimkonna juhataja Kert Kingo on politseile teinud kuriteoteate, et ­mina, riigikogu liige ja Pärnu linnavolikogu esimees Andres Metsoja, osaledes Pärnu linnavolikogu 13.11.2017 istungil mulle endale volikogu tööst osavõtu ja esimehe ülesannete täitmise eest hüvitise (tasu) tõstmise arutelul ja otsustamisel, olevat rikkunud toimingupiirangut korruptsioonivastase seaduse 11. paragrahvi mõistes.