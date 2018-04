Juhtkiri: Riigihalduse ministri saatus

Jääknähtudega rooliistumise puhul pole tagantjärele tarkusest kasu. Et võinuks Tartust koju sõita esialgu veel tasulise ühistranspordiga või helistada sõbrale ja paluda ennast ära visata või võtta takso ja lasta koju sõidutada.

Kohusetundliku inimesena on Aab saanud viimastel aastatel vedada raskeid koormaid. Riigihalduse ministrina viis ta ellu ebapopulaarse haldusreformi. Selle tagajärgi ja küsitava maitsega vilju peab tunda saama ja mekkima keegi teine.

Aabi lahkumine valitsusest ei tulnud peaministrile heal ajal. Mõni võib ju teha järelduse, et valitsuse tervis on juba nii halb, et isegi parteiseltsimehed eelistavad pigem naistepäevajärgsete jääknähtudega vahele jääda. Nende ridade kirjutamise ajal pole veel selge, kes võtab üle teisegi probleemse ministrikoha, tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski oma.