Pärnu uue kunsti muuseum (UKM) ei kolinud ettenähtud tähtajaks Esplanaadi 10st välja. Rentniku ja majaomaniku omavahelisi suhteid asus klattima linnavalitsus ja esmase info järgi on armuaega kaks kuud. Kas see päriselt nii on, omanik veel kommenteerida ei söandanud.