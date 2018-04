Sindis läheb suvel suuremaks asfaltimiseks

Nimelt on Sindis kümneid tihedas kasutuses tänavaid, millel puudub kõvakate: suvel lõputu tolm, muul ajal on teed auklikud ja sopased. "Kui tulla Kalda teed mööda, siis seal, kus lõpeb Paikuse, lõpeb ka asfalt ja algab eelmine sajand," kirjutas pahane sintlane.

Tori vallavanem Lauri Luur nõustus linlastega, et teed on hullus olukorras, ja avaldas, et asja on plaanis parandada. Sindi linna eelarvesse on planeeritud 120 000 eurot tänavate kõvakatteks. Peale selle on Luuri sõnutsi kavandatud Turu tänava poolsesse otsa (Konsumi poole) parkla laiendus, et lasteaiale tekiks parkimiskohti juurde.

Plaanitavate tööde mahtu Luur veel öelda ei osanud. See, kui palju kohe saab tehtud, sõltub hangete tulemustest. Seega toonitas ta, et kõiki teid ei pruugi sel aastal jõuda korda teha, kuid need võetakse siis ette järgmisel aastal.

Kogu Tori vallal on tänavu plaanis teid uuendada 320 000 euro eest. Ares on eelarve 90 000, kavatsetakse uuendada Pärivere tee (osaliselt) ja Kooli tänavast ridaelamuteni. Saugas on teedele planeeritud 70 000 eurot, mille eest on kavas korrastada Tarekese tee, Koolimaja tee ja Lille tee. Toris pole objekti määratud, kuid investeeringuteks on 40 000.