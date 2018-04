Avatud talude päevale on end enim kirja pannud Pärnumaa talusid

„Meie eesmärk on näidata Eesti inimestele, et maal on võimalik elada ja töötada ja end seejuures hästi tunda. Peale selle tahame lastele, kellel maal talupidajatest sugulasi-tuttavaid ei ole, anda võimaluse seda ehtsat maaelu kogeda ja näha, kust tuleb piim ja kuidas saab leib laua peale. Kindlasti on osalevatel taludel sel päeval hea oma toodangu tutvustada ja uusi kliente võita,” ütles avatud talude päeva projektijuht Kertu Kärk maaeluministeeriumist.