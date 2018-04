Maakarjakasvatajate hõbekarikas rändab edasi

Tegevjuhil on põhjust rõõmustada, sest üldkoosolekutevahelisel ajal astus seltsi liikmeks 12 maatõu uut omanikku ja aastaga suurenes jõudluskontrollis loomade arv, mis on oluline aretustegevuse edukal suunamisel. Kogu riigis on 18 tõufarmi ja neis on 323 lehma, eliitklassi tõufarme on seitse ja neid peavad maatõu pikaajalised aretajad. Need on TÜ Mereranna PÜ ja Saare Maakari OÜ (Saaremaa), Palu talu ja Karukämmal OÜ (Harjumaa), Eerika Farm OÜ (Tartumaa), Andressaare talu (Viljandimaa) ja Sirje Treumuth (Pärnumaa).