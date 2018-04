Kalasadamad kutsuvad külla ja pakuvad värskeid mereande

Japsi kai on külastajatele avatud hommikul kella kaheksast. Keskpäeval tervitab rahvast maaeluminister Tarmo Tamm. Kohal on kalakokad Vladislav Koržets ja Hanno Kask ja kalateadlane Henn Ojaveer. Toimuvad kalandusõpitoad lastele, õngeõpe ja teadusteater, esineb ansambel Sõpruse Puiestee.

Lindi sadamas käib kogu päeva värske kala ja kalatoodete müük, süüa teeb kalakokk, kohale tulevad kalurilugude vestja ja kalavõrgu parandaja. Avatud on kohvikud ja üles astub ansambel Kuldne Trio.

Sauga kaluriküla on avatud 8–14. Kell 12 räägib merelugusid Rivo Kajo ja MTÜ Pärnumaa Vibujaht tutvustab maastikuvibu laskmist. Kalurid müüvad paadist värsket kala, suitsuräime, latikat ja ahvenat. Püügivahendeid näitab Eesti harrastuskalastajate liit. Lastel on võimalik kail õngitseda, soovijaid sõidutab laev Johanna, paadilaenutusest saab rentida paate ja vesirattaid.

Võiste sadamas müüakse samuti värsket kala ja kalatooteid. Kokkab kalakokk, ZAZ-965 fännid ehk Muhuklubi, avatud on kohvik ja mängib bänd Iiukala.

Kalasadamate programmide koordinaator ja kalanduse teabekeskuse juhataja Toomas Armulik selgitas, et avatud kalasadamate päeva idee sai alguse kalanduse teabekeskuse ja maaeluministeeriumi soovist tutvustada kalandust, kalasadamaid ja populariseerida kodumaist värsket kala ja -tooteid. “Eesti rannik ja siseveekogud on ääristatud tiheda kalasadamate võrgustikuga, kus tehakse rasket, aga tänuväärset tööd. Eesti elanikud ei satu ilmselt väga tihti kalasadamasse ja see üritus võiks eelkõige noorema põlvkonna panna kalanduse vastu huvi tundma ja mere poole vaatama,” avaldas Armulik lootust.