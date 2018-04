Kilingi-Nõmmele rajatav alajaam ühendab Eesti Mandri-Euroopa sagedusalaga

Kilingi-Nõmmele rajatav alajaam on suure tähtsusega põhja-lõunasuunaliste energiaühenduste tugevdamisel ja Balti riikide integreerimisel Euroopa energiasüsteemi.

"Teatavasti ehitatakse Eesti-Läti kolmandat elektriühendust ja Kilingi-Nõmme alajaam selle osana on kõige olulisem Eestis tehtav investeering Balti riikide elektrisüsteemi ühendamiseks Mandri-Euroopa sagedusalaga. Lähematel aastatel on kavas renoveerida kaks Valga kaudu Lätti suunduvat transiitliini, millest üks läbib just renoveeritavat Tsirguliina alajaama," ütles Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster.