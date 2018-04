Juhtkiri: Tarbime vähem, aga piiritagust

Kuigi Eesti elanike alkoholitarvitamine on viimasel aastal vähenenud, tarbib välismaalt toodud alkoholi eri määral 39 protsenti rahvastikust. See on ikkagi väga kõva näitaja. ­Tuletame meelde, et veel hiljaaegu lootis riik alkoholiaktsiisiga teenida 333 miljonit eurot. Nüüd on lootus saada tulu 287 miljonit ehk 46 miljonit eurot vähem.

Seegi pole kõik: järgmisel aastal on karta alalaekumist veel 44 miljoni euro võrra. Lõunapoolne piirikaubandus vohab hoogsalt ja lage pole näha. Keegi ei tea, kui palju võib alkoholi ostmine Lätist ­suureneda. Siiani on kasv prognoose ületanud.

Lõuna- ja Lääne-Eesti elanikud on endiselt valmis sõitma Lätti alkoholi varuma. Vähem tarvitatakse kraadiga jooke Kesk-Eestis ja inimeste seas, kelle sissetulek vastab pensionäri omale.

Kesk-Eestis lööb alkoholi varumiseks autole hääled sisse enamasti jõukamal järjel inimene. Fakti, et alkoholi tarbimine on vähenenud 25–34aastaste hulgas, saab võib-olla panna teadlikkuse tõusu või muutunud suhtumise arvele. Kuna napsitamine on kasvanud sissetulekuta inimeste ja õpilaste-üliõpilaste seas, leidub küllap sellelegi põhjendus, tuues näiteks kas või Eesti õnneindeksi.