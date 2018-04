Euro päevas igale inimesele

Vaid mõni aasta on jäänud ajani, mil eurokassast Eestile laekuvad summad kahanevad märkimisväärselt. Siiski on veel aega selleni, et eestlane muutuks netomaksjaks. Mida näitavad aga arvud seniste eurotoetuste Pärnumaale laekumise kohta, millised on olnud siinsed suuremad projektid ja kuhu on 14 aasta jooksul enim raha paigutatud?