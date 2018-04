Paikre loodab viie miljoni eurose päikesejaama valmis saada tänavu

"Päikesepargiga on eesmärk, et tänavu saaks kõik valmis. On kõik eeldused, et aasta lõpuks oleks jaam valmis ja töös. Võimsuseks oleme planeerinud viis megavatti. Kuigi kõiki hankeid ei ole kinnitatud, siis ühemegavatise võimsuse loomine maksab umbes miljon eurot," ütles Paikre juhatuse esimees Kristo Rossman.