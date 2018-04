Endlas esietendub romantiline komöödia

"See on kahe inimese üksildusest väljakasvamise lugu, mida ilmestab soe ja peen huumor. Tõeliselt liigutav inimesi väärtustav tekst, mis läheb hinge," rääkis lavastaja Enn Keerd. "Minu meelest võtab näidendi hästi kokku USA kriitik Gail M. Burns, kes ütleb, et meil on ikka ja jälle vaja näidendeid, filme ja seriaale, mis tuletavad meelde, et hoolimata kõigist erinevustest oleme ikkagi inimesed, kellel on samasugused unistused, soovid ja õigused. Oleks kõik need lood vähemalt pooltki nii vaimukad, soojad ja lõbusad kui "Tantsutund"."