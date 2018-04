Miks ripuvad ehituspoe seinal Lenini ja Marxi pilt?

"Need kaks pilti pärinevad meie vana Ehituse ABC kauplusest, mille taastasime Pärnu vanast metsakombinaadi remondihoonest aadressil Lao 11. Praegu asub seal Asko kauplus. Pildid leidsime vist kunagise partorgi kabinetist. Need on meil ikka kaasas käinud ja tuletavad laotöötajatele meelde, et kui need korralikult tööd ei tee, tulevad halvad ajad jälle tagasi," seletas Tõnissoo.