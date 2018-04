20 aastat tagasi

See, kas Pärnu rand võib tänavuseks suveks sinilipu heisata või mitte, otsustatakse sel reedel Kopenhaagenis. Möödunud nädala lõpul Pärnut külastanud Euroopa Keskkonnakoolituse fondi asepresident Jan Eriksen ütles, et kui mitmel Eesti jahi­sadamal on sinilipu heiskamise õigus juba mitu aastat, siis ükski Eesti supelrand pole seda seni saanud. Vastavad taot­lused on laekunud Pirita, Pärnu ja Pühajärve rannalt.