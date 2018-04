Pärnu tõukab väiketegijad välismaale

Linna ettevõtluse peaspetsialisti Aare Raevi kinnitusel loodi ettevõtlustoetus 2012. aastal, et abistada väiksemaid firmasid kas toote arendamisel või välisturule pürgimisel. Raevi kinnitusel on selle aja jooksul rahata jäetud need taotlejad, kel läheb niigi hästi ja kelle puhul komisjon on näinud, et firma suudab oma plaani ilma toetusetagi ellu viia.