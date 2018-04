Matusetoetusega tekkinud segadus sunnib riigikogu seadusi täpsustama

Niisugune olukord sai tekkida seetõttu, et riigikogu pole kindlaks määranud, kellele ja mis tingimustel peavad kohalikud omavalitsused matusekulude kandmisel toetust maksma. Seadus ei pane kohalikele omavalitsustele ka sõnaselgelt kohustust lähedase matnud inimest matusekulude kandmisel toetada.

See on vastuolus avalikkusele jagatud infoga, et taastatakse 250eurone matusetoetus kõigile.